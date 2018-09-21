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الفلبين.. 29 قتيلاً و60 مفقوداً جراء انهيار أرضي بأحد المحاجر

الفلبين.. 29 قتيلاً و60 مفقوداً جراء انهيار أرضي بأحد المحاجر
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تواصل – وكالات:

انتشل عمال الإنقاذ الفلبينيون، 29 جثة جراء انهيار أرضي في موقع أحد المحاجر بوسط البلاد، بينما لا يزال 60 شخصاً آخرين على الأقل في عداد المفقودين.

وبحسب مسؤولين، وقع الانهيار الأرضي في قرية تينان بمدينة ناجا الواقعة في إقليم سيبو (573 كيلومتراً جنوبي مانيلا) أمس الخميس بعد أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار مانجخوت.

وقالت الشرطة ‘‘إن إعصار “مانجخوت”، الذي يعتبر أقوى إعصار يضرب الفلبين حتى الآن هذا العام، تسبب أيضاً في انهيارات أرضية وفيضانات بالأقاليم الشمالية وخلف 95 قتيلاً في أنحاء البلاد‘‘.

ولا يزال 54 شخصاً في عداد المفقودين بسبب الانهيارات الأرضية والحوادث الأخرى التي تسبب فيها مانجخوت؛ وفقاً لبيانات الشرطة.

وفي مدينة ناجا، قام عمال الإنقاذ بالبحث عما يتراوح بين 60 إلى 67 شخصاً يعتقد أنهم مدفونون تحت الانهيار الأرضي؛ وفقاً لما ذكره بالتازار تريبيونادو جونيور، المسؤول في مكتب الحد من مخاطر الكوارث في إقليم سيبو.

وقال جاري كابوتاجي، المتحدث باسم حكومة المدينة، إن الشرطة والجنود ورجال الإطفاء والمتطوعين يساعدون في عمليات الإنقاذ.

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