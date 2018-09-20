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«الحصيني»: اليوم بداية «طالع الزبرة».. وهذه أبرز مميزاته

«الحصيني»: اليوم بداية «طالع الزبرة».. وهذه أبرز مميزاته
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الخميس هو طالع “الزبرة” النجم الثالث من سهيل، والنجم الثاني من نجوم الخريف، الذي تبلغ أيامه 13 يوماً.

وأضاف – في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر” أنه في النجم الثالث من سهيل تتعامد الشمس على خط الاستواء ظاهريّاً، قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب، ويدخل فيه فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، الذي يستمر ثلاثة أشهر، وفصل الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وحول خصائصه الجوية، قال إنه يبرد فيه الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارّاً وسط النهار، متوقعاً أن تكسر الحرارة مستوى الأربعينيات نزولاً، والبداية من الشمالية، ثم الوسطى والشرقية ثم باقي مدن المملكة، خاصةً في أواخره.

وأشار إلى أن مطره، في غالبه، غزير إذا شاء الله أن يكون هناك مطر، مضيفاً أن فيه يتساوى الليل والنهار، ويستعد البحارة لختام موسم الغوص لاستخراج اللؤلؤ، ويبدأ فيه صرام النخيل، ويكثر فيه جذاذه، ويطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار، وتبدأ فيه هجرة القماري.

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