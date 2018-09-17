شركة مطارات الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – راضي العنزي:

أعلنت شركة مطارات الرياض توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، من خلال برنامج (تمهير)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل في العديد من المجالات الوظيفية، حيث إن التاريخ المتوقع لمباشرة العمل بمشيئة الله تعالى 27 / 1 / 1440ه، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وتمثلت الوظائف في:

1‎- مدير مشاريع ‎(وظيفتان).

‎2- مدير أمن ‎(ثلاث وظائف).

3- ‎مهندس مدني عام (وظيفتان).

4- مهندس ميكانيكي عام (وظيفة واحدة).

5- ‎مهندس مركبات ‎(وظيفة واحدة).

6- ‎مهندس زراعي ‎(وظيفة واحدة).

7- ‎مهندس كهربائي عام (وظيفتان).

8- ‎مهندس اتصالات عام ‎(وظيفة واحدة).

9- ‎مهندس معماري ‎(وظيفة واحدة).

10- ‎رسام خرائط ‎(وظيفة واحدة).

11- ‎أخصائي صحة وسلامة مهنية ‎(وظيفة واحدة).

12- ‎أخصائي إدارة مخاطر ‎‎(وظيفة واحدة).

13- ‎مسؤول العقود ‎(ثلاث وظائف).

14- ‎أخصائي المشتريات (وظيفتان).

15- ‎أخصائي استراتيجية الشركة ‎‎(وظيفة واحدة).

16- ‎أخصائي علاقات الموظفين‎ ‎‎(وظيفة واحدة).

17- ‎أخصائي توظيف ‎‎‎(وظيفة واحدة).

18- ‎أخصائي تدريب ‎‎‎‎(وظيفة واحدة).

19- ‎أخصائي تسويق (وظيفتان).

20- ‎أخصائي علاقات عامة ‎‎‎‎(وظيفة واحدة).

21- ‎محلل نظم تقنية المعلومات (وظيفتان).

22- ‎مطور برامج ‎‎‎‎(وظيفة واحدة).

23- ‎أخصائي شبكات الحاسب ‎‎‎‎‎(وظيفة واحدة).

24- ‎أخصائي أمن بيانات ‎‎‎‎‎(وظيفة واحدة).

25- ‎سكرتير قانوني (وظيفتان).

التاريخ المتوقع لمباشرة العمل:

– 1440/01/27هـ.