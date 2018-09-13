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«الشؤون الإسلامية» بالرياض تختتم حملة التبرع بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي

«الشؤون الإسلامية» بالرياض تختتم حملة التبرع بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي
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تواصل – فريق التحرير:

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، اليوم الخميس الثالث من شهر محرم 1440هـ، حملة التبرع بالدم للجنود المرابطين بالحد الجنوبي، التي نفذها بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وبلغ عدد المتبرعين من منسوبي ومراجعي الفرع (50) متبرعاً، الذين ثمّنوا الأدوار البطولية، والانتصارات التي يحققها الجنود البواسل في سبيل الدفاع عن الدين والوطن.

وتأتي هذه الحملة في إطار الحملات المتواصلة التي وجّه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتنفيذها في مختلف فروع الوزارة بالمملكة؛ تقديراً، ووفاءً لجنودنا المرابطين الذين سطروا بدمائهم الزكية أروع التضحية في سبيل الدفاع عن المملكة والأشقاء في اليمن.

من جانبهم، أعرب المتبرعون ــ من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الرياض، والمراجعين له ــ عن اعتزازهم وافتخارهم بمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية والترابط الأخوي بين أفراد المجتمع.

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