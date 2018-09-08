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3 حالات وفاة بـ«كورونا» في بريدة .. توضيح من «الصحة»

3 حالات وفاة بـ«كورونا» في بريدة .. توضيح من «الصحة»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت البيانات الصادرة عن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، أن الأسبوع الماضي شهد وفـاة 3 رجال في مدينة بريدة بمنطقة القصيم من جرّاء إصابتهم بمرض فيروس كورونا، وإصابة امرأة بالفيروس بمحافظة البكيرية.

وأوضح المركز أن المتوفى الأول يبلغ من العمر 61 عاماً وكان مخالطا للإبل، والثاني عمره 66 عاماً، واكتسبا الحالة من المجتمع، أما المتوفى الثالث فيبلغ من العمر 52 عاماً، واكتسب الحالة من منشأة صحية؛ موضحاً أن الثاني والثالث لم يخالطا الإبل.

وبيَّنت الوزارة، عبر المركز، أن هناك حالة سُجلت في 30 أغسطس لرجل سبعيني في الزلفي تماثل للشفاء، كما أنه تمّ تسجيل حالة لسيدة خمسينية في الدوادمي ما زالت تتلقى العلاج.

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