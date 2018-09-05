حجاج وزوار من مختلف الجنسيات يشاركون في تطهير وتطييب المسجد النبوي (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

شارك عدد من الحجاج والزوار هذا العام في عملية تطييب وتطهير المسجد النبوي، ضمن برنامج أطلقته وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بعنوان “مشاركة الحاج والزائر في تطييب المسجد النبوي”.

وأطلقت الوكالة برنامج “مشاركة الحاج والزائر في تطييب المسجد النبوي” بحضور رئيس الهيئة الاستشارية بوكالة المسجد النبوي صالح المزيني.

وأكد مدير إدارة التطهير والسجاد بالوكالة سعود العوفي، أن مشاركة الحاج والزائر في تطهير وتطييب المسجد النبوي تهدف إلى جعله مكاناً نظيفاً ومناسباً للعبادة والصلاة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عدداً من الحجاج من مختلف الجنسيات يشاركون في عملية تطييب وتطهير المسجد النبوي، وتُظهر المقاطع والصور مدى سرور الذين نالوا شرف المشاركة في تطهير وتطييب سجاد وجدران المسجد النبوي الشريف.