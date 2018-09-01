فحص مخدرات عشوائي على الطلبة بالمدارس

تدرس الأمانة العامة لمكافحة المخدرات مع الجهات ذات العلاقة تطبيق الفحص العشوائي للمخدرات على الطلبة في المدارس، وفائدة ذلك وتأثيره عليهم.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة بندر الرميحي، أن حالات إدمان المخدرات في القطاع التعليمي لم تصل إلى مرحلة الخطورة، لافتاً إلى أن بيانات المستفيدين من خدمات مركز استشارات الإدمان من منسوبي التعليم تكون سرية، سواء كانوا طلبة أم موظفين.

وأوضح الرميحي -حسبما أوردت “الوطن”،- أن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” يوجه برامج متخصصة للمراحل الدراسية المختلفة بداية كل عام دراسي جديد، بحيث تشمل الطلبة والمعلمين؛ بغرض رفع مستوى الوعي بخطر تعاطي المخدرات.

وأشار إلى أن “نبراس” سيركز من خلال برامجه هذا العام على الأطفال دون سن السابعة، عبر تزويدهم بمهارات التعامل الحياتية، بما يحفظهم من الاستغلال والتحرش.