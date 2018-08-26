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التعليم: منح حوافز للمشاركين في برامج التطوير المهني الصيفي

التعليم: منح حوافز للمشاركين في برامج التطوير المهني الصيفي
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تواصل – الرياض:

كشفت وزارة التعليم، عن عزمها منح جميع المعلمين والمعلمات الذين شاركوا في برنامج التطوير المهني الصيفي الذي اختتم الشهر الماضي، حوافز تتمثل في نقاط مفاضلة في الترشح للمناصب القيادية والنقل والابتعاث وغيرها.

وأبان المشرف على مركز التطوير المني التعليمي بالوزارة الدكتور محمد المقبل أن نقاط المفاضلة التي سيتم منحها للمستفيدين والمستفيدات ستشمل برنامج الرتب الوظيفية بعد إقرارها، وبرنامج “خبرات 3″، والابتعاث، والإيفاد، والترشح للمناصب القيادية، وحركة النقل الخارجي.

وأوضح أن الذين شاركوا في البرنامج بلغوا أكثر من 153 ألف معلم ومعلمة، انتظموا في 4714 برنامجاً تدريبياً في مختلف مناطق المملكة، مبيناً -وفقاً لصحيفة “عكاظ”- أن ما ساعد على تحقيق نسبة المشاركة العالية أن البرامج كانت اختيارية من حيث الزمان والمكان.

وأشار المقبل إلى أن الخطة الأولية كانت مبنية على 70 ألف معلم ومعلمة، ولكن بعد الإقبال الكبير تم رفع العدد إلى 90 ألفاً، ثم جاء توجيه من الوزير بزيادة العدد إلى 120 ألفاً وزيادة البرامج التدريبية إلى أكثر من 4500 برنامج تدريبي، لافتاً إلى أنه استجابةً لرغبات المعلمين والمعلمات سيتم في المستقبل زيادة عدد البرامج.

يذكر أن برنامج التطوير المهني يهدف لتحسين مخرجات التعليم، وزيادة كفاءة النظام التعليمي، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية.

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