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«الصحة» تحذر ضيوف الرحمن من تناول المضادات الحيوية بعد موسم الحج

«الصحة» تحذر ضيوف الرحمن من تناول المضادات الحيوية بعد موسم الحج
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة ضيوف الرحمن، بعدم تناول أي مضادات حيوية على سبيل الوقاية من الأمراض بعد موسم الحج، محذرةً بأن انتهاج تلك الخطوة قد يتسبب في حدوث ضرر على الصحة.

وأوضحت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن ما يقال بشأن ضرورة أخذ جرعة وقائية من المضادات الحيوية بعد الحج، مثل سيبروفلوكساسين، للوقاية من الأمراض؛ أمر لا سند له.

وأكدت الوزارة، استمرار التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمي لسكان مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى نهاية شهر المحرم؛ وذلك للحد من حالات الإنفلونزا المصاحبة لموسم الحج.

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