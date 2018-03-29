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خدمات جديدة من «الخطوط السعودية».. تعرّف عليها

خدمات جديدة من «الخطوط السعودية».. تعرّف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

أضافت الخطوط السعودية المزيد من الخدمات الجديدة إلى باقة الخدمات المتكاملة التي يوفرها تطبيقها على الأجهزة الذكية، ضمن جهود الناقل الوطني في تطوير الخدمات وتسهيل إجراءات السفر عبر التقنية الحديثة ومواكبة أحدث التطورات في صناعة الطيران.

وشملت الخدمات آخر المستجدات التي من بينها باقات الأسعار الجديدة للرحلات الداخلية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، واختيار المقاعد المميزة من خلال شاشة البحث، فضلاً عن ترتيب وفرز وتصفية نتائج الرحلات لتجربة حجز أفضل، كما أتاحت للضيوف من مستخدمي تطبيقها إمكانية الدفع وشراء التذاكر عن طريق بطاقات أمريكان اكسبرس الائتمانية، بالإضافة إلى خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة خلال 48 ساعة من وقت الإقلاع، وحفظ الحجوزات على الهاتف النقال مع إمكانية استرجاعها واستعراض الحجوزات السابقة، وكذلك حفظ بيانات الراكب على الهاتف النقال، إلى جانب إمكانية استخدام التاريخ الهجري في الحجز.

ويأتي تحديث الخطوط السعودية لخدمات تطبيقها على الأجهزة الذكية والتي تتضمن التوسع في تقديم المزيد من الخدمات الذاتية، وتسهيل إجراءات السفر لضيوف “السعودية”, ضمن أولويات مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.

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