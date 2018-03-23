هكذا أثر نظام الرصد الآلي للمخالفات على سلوك قادة المركبات (فيديو)

تواصل – الرِّيَاض:

أجرى فريق مُبَادَرَة “الله يعطيك خيرها” تجربة لمعرفة مدى التزام قائدي السيارات بعدم استخدام الجوال أثناء القِيَادَة بعد تطبيق الرصد الآلي للمخالفات، ومقارنتها بنَتِيجَة تجربة سابقة أجريت فِي نفس التوقيت والمكان، قبل الرصد.

وأَظْهَرَت النَتِيجَة تبايناً كبيراً فِي عدد المخالفات بين التجربتين، ففي التجربة السابقة قبل تطبيق الرصد الآلي بلغ عدد المخالفات 50 مخالفة فِي 5 دقائق.

ورصد فريق مُبَادَرَة الله يعطيك خيرها، فِي التجربة الثَّانِية 7 مخالفات فقط بعد الرصد الآلي؛ الْأَمْر الذي يبين دور النِّظَام الجديد فِي الحد من المخالفات.