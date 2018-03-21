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مُلاك منشآت تأجير السيارات: «الجمارك» تعاقبنا بهذه الطريقة

مُلاك منشآت تأجير السيارات: «الجمارك» تعاقبنا بهذه الطريقة
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تواصل – الرياض:

أعرب عدد من مُلاك منشآت تأجير السيارات عن أسفهم حول اللائحة المتخذة بحقهم من الجمارك، في حال إعطاء التراخيص للمواطنين والمقيمين وتورطهم في تهريب الممنوعات داخل المملكة، بالإضافة لتحفظ الجمارك على السيارة المستأجرة وإطلاق سراح المستأجر؛ ما دفع بعض المستأجرين للتمادي.

وأبان المستثمر عادل العبدالقادر – وفقاً لـ«الوطن» – أن الجمارك تحجز السيارة وتجبرهم على دفع تكاليف المضبوطات المهربة والتي تصل أحيانا إلى 150 ألف ريال.

وطالب رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة سعيد البسامي الجهات المختصة ووزارة الداخلية بأن يتحمل مستأجر السيارة تبعيات كل المضبوطات مباشرة دون اللجوء للقضاء وتقديم دعوى للمحاكم، لأن في ذلك إجحاف في حق المستثمر الذي ليس له أي علاقة بموضوع المضبوطات، مبيناً أن المطالبات لا تزال تحت الدراسة.

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