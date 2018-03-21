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خبير طقس: اليوم الخميس بداية خروج البرد

خبير طقس: اليوم الخميس بداية خروج البرد
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تواصل – الرياض:

أكد سلمان الرمضان رئيس جمعية الفلك سابقا، أن اليوم الخميس يدخل “الدر 220″ وهي العشرة الثانية بعد الـ”200” من سنة سهيل، وفيه يعرف المثل الشعبي “برد بياع الخبل عباته”، ما يوحي بتوهم خروج البرد، وبخاصة في أيامه الأخيرة من شهر مارس.

وأفاد، أن الموسم في هذه الفترة يعد موسما لأمطار السرايات وهي الأمطار التي تسري، وتأتي بصورة سريعة وتسري والناس نيام، فبسرعة ومع صفاء الجو تتكثف السحب وتهطل بغزارة، وقد يصحبها رياح شديدة متغيرة الاتجاهات، والسرايات تستمر حتى مايو، مستدركا “حاليا لا مؤشرات لها”. لافتا إلى أن الفرق في درجات الحرارة بين الصغرى والكبرى لا يتعدى العشر درجات.

وأوضح بحسب ‘‘الرياض‘‘ يشهد الصباح برودة والنهار حرارة، فيما يتوقع أن تكون الحرارة شديدة في بعض الأيام. إلى ذلك دخل اليوم الأربعاء “طالع سعد الأخبية” المعروف فلكيا بـ”بداية موسم الحميمين “سعد الأخبية والفرغ المقدم”، وأبان الفلكي سلمان الرمضان بأن ذلك يعد ثاني منازل فصل الربيع، المعروف بالانقلاب الربيعي، إذ يأخذ النهار في الزيادة عن الليل.

وذكر بأن “سعد الأخبية” أربعة كواكب نيّرة متقاربة، واحد منها في وسطها وتمثل برجل بطة في برج الدلو، وسمي بذلك لأنه يطلع في وقت الدفء فيخرج من الهوام ما كان مختبئاً، وهذا النجم من النجوم اليمانية، ويعرف عند المزارعين بالحميم الأول، ويزداد فيه الدفء وتكثر فيه الرياح المتغيرة الاتجاه المثيرة للأتربة، والمسببة لتطاير الغبار، خصوصاً مع بداية وقت المساء.

وتابع “تتسبب فيه الرياح في التقلبات الجوية وتكثر العواصف الجالبة للمطر، ويكثر فيه تلقيح ا

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