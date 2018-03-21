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توقعات بتباطؤ نمو استهلاك الكهرباء في المملكة إلى 1.5%

توقعات بتباطؤ نمو استهلاك الكهرباء في المملكة إلى 1.5%
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تواصل – وكالات:

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء يوم الأربعاء إن نمو استهلاك الكهرباء في المملكة من المرجح أن يتباطأ إلى 1.5 في المئة انخفاضاً من توقعات سابقة تراوحت من 6 إلى 10 في المئة.

وأضاف، في تصريحات نقلتها قناة “العربية”: “كنا دائماً نخطط لنمو من 6 إلى 10 بالمئة. الآن أتصور للمستقبل أن النمو سيكون 1.5 أو حتى أقل من 1.5 بالمئة التي شاهدناها خلال السنتين الماضيتين”.

وتابع: “لم يكن حتى في نمو بسيط في استهلاك الطاقة”. وهبطت أسهم السعودية للكهرباء 4.2 في المئة في جلسة يوم الأربعاء بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة أكبر بكثير من المتوقع بلغت 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار) للربع الأخير من 2017، والتي عزتها إلى تحولها لاستخدام المعايير المحاسبية العالمية.

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