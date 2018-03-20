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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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المدينة.. إغلاق وتغريم مسلخ لمخالفته شروط السلامة

المدينة.. إغلاق وتغريم مسلخ لمخالفته شروط السلامة
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تواصل – المدينة المنورة:

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قراراً بمعاقبة مسلخٍ مخالفٍ للدواجن بالمدينة المنورة بالإغلاق لمدة 6 أشهر، وتغريمه 400 ألف ريال لمخالفاته شروط السلامة.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، الدكتور إبراهيم قاسم، أن فرق الرقابة البيطرية قامت بتدوين عددٍ من المخالفات المتعلقة بسلامة المنتج النهائي الخارج من المسلخ، تبيِّن تهديد صحة المستهلكين، وتوجب الإغلاق والغرامة.

ودعا الدكتور قاسم جميع المشاريع الحيوانية إلى الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات والتعاميم التي تصدرها الوزارة حماية للمستهلكين، وكذلك لتلك المشاريع المنتجة.

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