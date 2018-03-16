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مجلة أمريكية: تأثير المملكة كقوة إسلامية لا مثيل له في العالم

مجلة أمريكية: تأثير المملكة كقوة إسلامية لا مثيل له في العالم
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تواصل – متابعات:

أكدت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن المملكة هي الدولة الإسلامية الأكثر نفوذاً في العالم.

وأضافت المجلة، في عددها الصادر اليوم، أن أجندة القمة المرتقبة هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، حافلة بالقضايا الملحة للمناقشة، من أجندة التحديث الطموحة للمملكة إلى الجهود المشتركة ضد العدوان الإيراني

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة، تحتاج إلى الاعتماد على شركاء أقوياء في العالم الإسلامي للاعتماد عليهم بشكل موثوق به للتعبير عن رأيهم بشكل رسمي في المسائل الشرعية في الإسلام، بطرق لا تستطيع الولايات المتحدة ببساطة القيام بها.

ولفتت إلى أن المملكة، التي تعتبر مهبط الإسلام وتحتضن أقدس أماكن العبادة للمسلمين في العالم، وإلى جانب الثروة النفطية الوفيرة، فإن هذه الأصول تضيف إلى السعوديين مقياسا من تأثير القوة الناعمة الذي لا مثيل له في العالم الإسلامي.

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