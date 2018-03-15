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أمير نجران يشارك في دفن جثمان ابن أخيه (صور)

أمير نجران يشارك في دفن جثمان ابن أخيه (صور)
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تواصل – مكة المكرمة:

شارك أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، اليوم الخميس، في دفن جثمان ابن أخيه الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد في مقبرة العدل بمكة المكرمة.

ونشرت إمارة نجران عبر حسابها في “تويتر”، صوراً لمشاركة الأمير جلوي في دفن جثمان ابن أخيه الذي وافته المنية أمس الأربعاء، وصُلي عليه بعد صلاة عصر اليوم الخميس في المسجد الحرام.

وكان عدد من الأمراء قد شاركوا في الصلاة على الفقيد وتشييع جنازته، تقدمهم إخوته وعمه، وأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

 

 

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