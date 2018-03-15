تعرف على أبرز مناقشات «الشورى» الأسبوع القادم

تواصل – الرياض:

يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم 3 موضوعات معادة إليه من مجلس الوزراء بسبب تباين وجهات النظر بين المجلسين، وهي تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع نظام رعاية الأحداث، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة مشروع نظام المنافسة المعدل، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة «لغير السعودي» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

كما يناقش المجلس ويصوت الأسبوع القادم على عدد من الموضوعات المهمة، حيث يصوت في جلسة يوم الإثنين على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، وعلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي.

فيما يناقش تقرير اللجنة الأمنية بشأن اتفاق مع جمهورية كوريا حول حماية المعلومات العسكرية المصنفة، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تعديل المادة الثامنة عشرة الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور علي الغفيص والدكتور ناصر بن داوود.

وفي جلسة يوم الثلاثاء يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، وعلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام، وعلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

فيما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية المقدم من عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين.

وفي جلسة يوم الأربعاء يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.

كما يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إلغاء الفقرة 2 البند ثانياً من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقري السنوي لوزارة العدل، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، إضافة إلى التقارير الثلاثة المعادة إلى المجلس من مجلس الوزراء بسبب تباين وجهات النظر حولها، وذلك عملاً بالمادة 17 من نظام عمل مجلس الشورى.

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