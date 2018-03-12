«الفالح» يتوقع تأجيل الطرح الأولي لاكتتاب «أرامكو»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«النائب العام» يوجه بالقبض على سائق الأجرة المتحرش

«النائب العام» يوجه بالقبض على سائق الأجرة المتحرش

مُنقذ فتاة أبها يكشف رد فعل أسرتها بعد حمايتها من الاختطاف

مُنقذ فتاة أبها يكشف رد فعل أسرتها بعد حمايتها من الاختطاف

استشهد بقصة «الملك عبدالله».. كاتب يطالب بإعادة عقوبة «الضرب» في المدارس

استشهد بقصة «الملك عبدالله».. كاتب يطالب بإعادة عقوبة «الضرب» في المدارس

«حساب المواطن» يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الخامسة

«حساب المواطن» يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الخامسة

«الفالح» يتوقع تأجيل الطرح الأولي لاكتتاب «أرامكو»

«الفالح» يتوقع تأجيل الطرح الأولي لاكتتاب «أرامكو»
0

تواصل – الرياض:

توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور خالد الفالح أنه من الممكن تأجيل عملية الطرح العام الأولي لاكتتاب أرامكو حتى عام 2019، وذلك بعد أن كان مقرراً له النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما جاء متماشياً مع تصريحات بعض المسؤولين والذين أكدوا احتمالية تأجيل الاكتتاب.

وأوضح الفالح، خلال لقائه مع شبكة بلومبيرج الأمريكية، أن “من 31 ديسمبر إلى 1 يناير لن تتغير قيمة المملكة، لذلك لا أرى هذا الموعد النهائي الذي تُشير إليه على أنه أمر مهم”.

وأشار إلى أن الأمور الحقيقية في الاكتتاب هي أنه سيحدث بشكل فعلي وستكون بورصة تداول في المملكة السوق الرئيسي للطرح.

وتابع الفالح، الذي أجرى اللقاء إبان تواجده ضمن الوفد المرافق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته لبريطانيا منذ أيام، إلى أن المملكة وضعت الإطار المالي والتنظيمي لعملية الاكتتاب العام، وسيتم الإعلان عن التوقيت الفعلي للطرح العام عندما تكون الظروف مناسبة لنجاح هذه القائمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«أرامكو» تبدأ إنتاج الغاز الصخري نهاية الشهر الجاري

«أرامكو» تبدأ إنتاج الغاز الصخري نهاية الشهر الجاري

وزير بريطاني: نود إدراج أسهم «أرامكو» في بورصة لندن

وزير بريطاني: نود إدراج أسهم «أرامكو» في بورصة لندن

بالفيديو.. قصة «البئر 7» الذي حول المملكة لأكبر دولة نفطية

بالفيديو.. قصة «البئر 7» الذي حول المملكة لأكبر دولة نفطية

«أرامكو» تُزوِّد المصافي المصرية بالنفط الخام 6 أشهر

«أرامكو» تُزوِّد المصافي المصرية بالنفط الخام 6 أشهر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

باب ما جاء في “الأتكتة”!!
مقالات

باب ما جاء في “الأتكتة”!!

المزيد
بالصور.. تعرَّف على البئر الوحيدة المتبقية من عهد النبوة بالمدينة
تقارير وحوارات

بالصور.. تعرَّف على البئر الوحيدة المتبقية من عهد النبوة بالمدينة

المزيد
خطوات اللاشيء!
مقالات

خطوات اللاشيء!

المزيد
التشيع في سوريا.. أسبابه ودوافعه
تقارير وحوارات

التشيع في سوريا.. أسبابه ودوافعه

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>