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دراسة علمية: 70% من الشباب الخليجي يتعرض لمضامين إباحية

دراسة علمية: 70% من الشباب الخليجي يتعرض لمضامين إباحية
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تواصل – جدة:

قالت دراسة علمية صادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، هذا العام 2017 إن 70% من الشباب الجامعي الخليجي يتعرضون للمضامين الإباحية الإلكترونية.

وأوضحت الدراسة التي نُشرت ضمن سلسلة الكتب العلمية المحكمة لـ”جامعة نايف” حول التأثيرات الاجتماعية للمواقع الإباحية، أن أكثر المواقع التي يتعرض فيها الشباب الخليجي لتلك المضامين هي شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 51.4%، ثم «يوتيوب» بنسبة 31.2%، وأكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي الذي يتعرض فيها الشباب لهذه المضامين هو «إنستجرام» بنسبة 46.4%، يليه «تويتر» بنسبة 44.4%، فيما يستخدم 31% من الشباب التطبيقات التي تحجب هذه المواقع.

ووفقاً لـ”الوطن” فقد أوضحت الدراسة أن أهم الأسباب التي تدفع الفرد إلى التعرض للمواقع الإباحية، هي ضعف الوازع الديني، والفضول وحب الاستكشاف، ووجود وقت فراغ طويل، وكثرة انتشار المواقع، وسهولة الوصول إليها عبر الهواتف الذكية.

كما أظهرت النتائج أن غالبية الشباب الخليجي يعتقدون أن الملتزمين دينياً لا يتصفحون هذه المواقع، وذلك بنسبة 50.4%.

بينما قالت الدراسة: إن 80.7% من الشباب الجامعي في الخليج يدركون المخاطر الناجمة عن التعرض لمضامين المواقع الإباحية، وأن ذلك قد يسهم في اكتسابهم سلوكيات منحرفة كالعنف أو الشذوذ الجنسي أو اغتصاب الأطفال أو التحرش بالنساء، كما رأى 80.2% منهم أن التعرض للمضامين الإباحية قد يسهم في ارتفاع نسبة الجرائم الأخلاقية في المجتمع، كالاغتصاب أو الشذوذ الجنسي أو العلاقات المحرمة، كما أن 65.8% يرون أن التعرض للمضامين الإباحية قد يؤدي إلى حدوث مشكلات زوجية بين المتزوجين، ورأت أقلية من المبحوثين ونسبتهم 25.0% أن التعرض للمواقع الإباحية قد يكون له بعض التأثيرات الإيجابية.

وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، أهمها أن تضطلع المؤسسات التعليمية والإعلامية والجهات الرسمية الخليجية بدورها في توعية الشباب بمخاطر المواقع الإباحية، وتدريب الشباب على استخدام البرامج والتطبيقات المتعددة التي تحجب هذه المواقع، وإيجاد خط ساخن أو موقع خليجي مشترك للإبلاغ عن المضامين الإباحية غير الأخلاقية، وتشجيع الشباب على ضرورة الإبلاغ عن أي محتوى إلكتروني يخالف الآداب العامة، والعمل على تبني ميثاق دولي يجرم إنتاج المواد الإباحية ونشرها على مستوى العالم.

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