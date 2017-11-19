موظفو «الصحة» غاضبون: أين البدلات؟.. كل وعود الوزارة تبخَّرت

تواصل – الرياض:

طالب منسوبو وزارة الصحة بصرف البدلات وفروقات الأثر الرجعي العائد بالمرسوم الملكي، وقالوا إنهم حصلوا على الكثير من الوعود بصرف المستحقات قبل تاريخ ٢١ صفر، ولم يتم الصرف.

ودشن مغردون وسماً على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بعنوان #تاخر_بدلات_وزاره_الصحه، عبر فيه العاملون بوزارة الصحة عن استيائهم من تأخر صرف البدلات المستحقة لهم.

وقال مغرد: “بدلات تأخذ ثلاث سنوات ما تصرف، والوزير يصرح بقرب الصرف ويعطي مواعيد وكلها غير صحيحه”، أما ابو محمد الشعيلي‏ فقال إن له “بدلات وانتدابات وخارج دوام لها 4 سنوات لم استلمتها”.

وأضاف سعود الموسى: “سبحان الله اذا جاك حسم على طول يطبق بسرعة، واذا أردت حقوقك انتظر وانتظر”، وأضاف: “ليس فقط البدلات التي تتأخر في وزارة الصحة، ولكن هناك حقوق آخرى لم تصرف والترقيات”.

وقالت “آمال”: إن زوجها منذ عام 1436هـ للآن ما يصرف له ولا ريال لا انتدابات ولا بدلات”، أما رعد العنزي‏ فقالت،: “اصرفوا حققونا”، وتساءلت” كيف تبغى موظف يؤدي عمله ولا تعطيه أبسط حقوقه”.

وأشار ابراهيم العريشي‏، إلى أنه أمر مؤسف أن يتأخر صرف البدلات وحقوق الموظفين مع كثرة الوعود والتصريحات، وطالب “عزام” بمحاسبة المسؤول عن تأخير البدلات.