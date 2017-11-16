«التعليم» تستبدل المعاملات الورقية بـ«راسل» بدءاً من الأحد المقبل

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة التعليم بدءاً من الأحد المقبل، غرة ربيع أول، العمل ببرنامج المراسلات الإلكترونية “راسل” لجميع المعاملات الصادرة من إدارة التعليم إلى جهاز الوزارة وإلى إدارات التعليم، باستثناء المعاملات التي يتطلب العمل على وجودها الأصول مثل المستخلصات المالية.

جاء ذلك في تعميم وجهه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وطالبت التعليم جميع قطاعات الوزارة عدم تسلم أو إرسال المعاملات ورقياً والاكتفاء بإحالتها إلكترونياً لجميع المعاملات الواردة والمنشأة من قبل الإدارة اعتباراً من 15 / 3 / 1439هـ وهو تاريخ نهاية العمل الورقي.

وأشارت الوزارة إلى أنه ينبغي تحويل المعاملات الواردة ورقياً من الجهات غير المرتبطة ببرنامج “راسل” إلى مراسلات إلكترونية وإحالتها إلكترونياً للجهة المعنية.

ويتم الاحتفاظ بالأصل لدى الإدارة الموجه لها الخطاب من قبل تلك الجهات، إضافةً إلى اعتماد التعاميم والقرارات والعمل بها بمجرد صدورها إلكترونياً للجهات المرتبطة بالبرنامج وللجهات غير المرتبطة بالبرنامج إلكترونياً وورقياً.

كما شدد التعميم على أنه ينبغي على جميع الجهات إعادة تسمية من يمنح صلاحية الاطلاع على المعاملات السرية بخطاب يوجه إلى شركة تطوير لتقنيات التعليم “البرنامج لتقنية المعلومات” علماً أنه سيتم إيقاف العمل بالصلاحيات المعرفة يوم الخميس 27 / 3 / 1439هـ، كما سيتم تفعيل الأدوات اللازمة لعملية الدخول من خلال الرسائل النصية لمن لديهم الصلاحية.