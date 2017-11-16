424 مبسطا للباعة من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة في الرياض

تواصل – الرياض:

خصصت أمانة الرياض 424 مبسطا للباعة الجائلين السعوديين ذوي الاحتياجات الخاصة في أحياء متفرقة بمدينة الرياض تتوفر فيها كافة الخدمات، وذلك تقديراً من الأمانة للباعة وظروفهم الاجتماعية وللحد من انتشارهم العشوائي في الطرقات والشوارع الرئيسية وحمايتهم من مخاطر الحوادث وذلك من خلال 18 موقعاً في مدينة الرياض.

وقال المهندس أنور قلم مدير عام الراحة والسلامة في الأمانة إنه قد روعي في اختيار تلك المواقع ما لا يؤثر على أصحاب المحلات النظامية، والأمانة لا تدخر جهداً في سبيل تهيئة المواقع المناسبة للباعة السعوديين وقد تم توزيعها على نطاق البلديات الفرعية في الرياض لتخدم أكبر عدد ممكن من الباعة السعوديين.

وأوضح أن المباسط مخصصة للباعة السعوديين فقط ويمنع تشغيل الأجانب نهائياً، على أن يبدأ العمل في المواقع المؤقتة يومياً من بعد صلاة الفجر حتى صلاة المغرب، مع عدم تخصيص أي موقع لشخص بعينه وتكون الأولوية لمن حضر أولاً.

وأضاف بأن عرض البضاعة سيكون على السيارات، ويمنع منعاً باتاً ترك البضاعة في الموقع بعد انتهاء العمل اليومي، كما يمنع قيام البائع بوضع مظلات أو سواتر تشوه المنظر العام للموقع مع عدم توصيل أي أسلاك كهربائية أو وضع إنارة داخل الموقع.