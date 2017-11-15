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لكمات قوية وألفاظ بذيئة لشاب قال «أنا مسلم» في واشنطن

لكمات قوية وألفاظ بذيئة لشاب قال «أنا مسلم» في واشنطن
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تواصل- سامر محمد

تبحث الشرطة الأمريكية في مدينة “إلينسبورج” بولاية واشنطن عن أي شاهد عيان على جريمة الكراهية التي استهدفت فتى مسلم تعرض للضرب على يد أمريكي عنصري.

وأشار تلفزيون kimatv الأمريكي إلى أن الشاب المسلم كان يسير على رصيف المشاة عندما اعترض شخص أبيض يرتدي ملابس داكنة طريقه مساء الأحد الماضي.

وأضاف أن العنصري الأمريكي لوح بإشارة بذيئة إليه عندما أخبره الشاب بأنه مسلم ثم وجه إليه اللكمات عدة مرات، وفقا لتقارير صادرة عن الشرطة.

ويعتبر المحققون أن مثل هذا النوع من الاعتداءات نادر في تلك المدينة التي لم يتم الإبلاغ عن جريمة مشابهة لها سوى مرتين خلال السنوات الست الماضية.

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