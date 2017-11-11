«حرس الحدود» يرد على شائعة منع إبحار صيادي «مرسى السهي»

تواصل – جازان:

نفى المتحدث باسم حرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر الوافي، صحة ما أشيع عن منع صيادي «مرسى السهي» بمنطقة جازان من الإبحار لمدة أسبوعين.

وأكد “الوفي” عدم صحة ما تداولته شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي حول مزاعم شكوى نسبت لصيادي «مرسى السهي» بمنعهم من الابحار، موضحا أنه لم يتم منعهم، وإنما فقط تم إبلاغهم بعدم التواجد في مناطق بحرية حدودية محظورة لدواعٍ أمنية».

وأوضح وفقا لـ”عكاظ” أنه تم التصريح خلال الأسبوعين الماضيين لعدد من الصيادين الذين أبحروا في مناطق بحرية آمنة، مبينا أن رجال حرس الحدود حريصون على سلامة الصيادين وأمن الحدود من أي اختراقات أمنية، مشددًا على أنه لا تساهل مع من يخالف نظام أمن الحدود.