3 مواقع تقنية جديدة ينبغي زيارتها

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تواصل – فريق التحرير:

تحتوي الشبكة العنكبوتية على ملايين المواقع الإلكترونية، ولكن نسبة قليلة منها جداً تعد هامة وذات محتوى مفيد يساعد الباحثين عن العمل أو المطورين في بعض المجالات:

إليك ثلاثة مواقع قدمها موقع “aitnews” التقني لا يعرفها الكثيرون، وتعد هامة جداً، كالآتي:

1-Startup with Google: موقع تابع لشركة جوجل ترغب من خلاله بمساعدة رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

الموقع يوفر أهم الأدوات والممارسات الفعالة في مجال تأسيس الأعمال، مع إمكانية الحصول على الدعم والتوجيه، ويعتبر الموقع أحد المراجع التي لا غنى عنها لأصحاب الأعمال.

2-Top Medium Stories: تستقطب منصة التدوين الشهيرة ميديوم “Medium” آلاف الصحفيين المحترفين والمدونين، وأصحاب الخبرات الذين ينشرون حول تجاربهم وقصصهم اليومية.

ويوفر الموقع المشاركات الشائعة على المنصة خلال سنة محددة أو المشاركات الأكثر شعبية منذ إطلاق المنصة، ويتم تحديثه يومياً بما يضمن ترتيب المشاركات بحسب الأكثر شعبية، والوصول إلى محتويات مثيرة للإعجاب.

3-500 streamers: تضم منصة تويتش Twitch لبث المحتوى المرئي المئات من صناع المحتوى المميزين في مجال ألعاب الفيديو.

ويمكن للمستخدمين المهتمين بألعاب الفيديو الاعتماد على موقع 500 streamers للوصول إلى أفضل صناع المحتوى على المنصة.

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