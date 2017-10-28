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أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية

أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية
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تواصل – الرياض:

​أوضحت هيئة السوق المالية في بيان صدر عنها اليوم، أنه استناداً على ما نص عليه نظام السوق المالية في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو الآتي:

معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيساً
الأستاذ يوسف بن حمد البليهد نائباً للرئيس
الأستاذ أحمد بن راجح الراجح عضواً
الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الحمود عضواً
الأستاذ خالد بن محمد الصليع عضواً
وستكون مدة عضويتهم في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

وقدمت الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه السوق المالية. كما قدمت الهيئة شكرها لأعضاء المجلس السابقين.

ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها دعم مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية.

حيث يضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية تتوافر فيهم المؤهلات والمهارات التي تحتاجها الهيئة لاسيما مع ازدياد المهام والمسؤوليات عليها وعلى السوق المالية بشكل عام في ضوء رؤية المملكة والمبادرات والبرامج المرتبطة بها. كما تتوافر في أعضاء المجلس الجدد خبرات طويلة في تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة وتطوير أعمال الجهات العاملة فيها، إذ يتمتعون بالتأهيل والخبرة في القانون والمالية والاقتصاد والمحاسبة والاستثمار والأبحاث إضافة إلى الخبرة في مجالات إدارة الأعمال والمشاريع سواءً على مستوى القطاع العام أو الخاص.

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