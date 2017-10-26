أنا موظفة وزوجي «حريص جداً».. كيف أطلب منه مصروف البيت؟

اسْتشَارة تجيب عنها المستشارة الأسرية والتربوية الأستاذة «هياء الدكان»

السؤال:

السلام عليكم

أريد استشارتك أ. هياء بارك الله فيكِ بشأن طلب المصروف من الزوج للزوجة الموظفة، والزوج حريص على المادة جدًا.

الجواب:

وعليكم السلام

أولا أشكر لك ثقتكم وحسن ظنكم واختياركم لنا للإجابة على السؤال، والصحيح أن الزوج يقوم بالصرف على المنزل في الأمور الأساسية كالمأكل والكهرباء والماء، وما يُجلس عليه وينام عليه، وغير ذلك يكون بالمعروف وما يتم التفاهم عليه، مثلا بعض الرجال لا يعطي مصروفاً لكن إذا كان معها في المحل دفع هو وهذا كالمصروف خاصة وهي موظفة ومقتدرة، وإن وجدته قادراً ممكن تقول له بلطف وكلمة حلوة تبدأه بنداء محبب له ويكون الوقت مناسباً وهو هادئ وتطلبه أنها تريد منه أن تشعر أنها زوجته بأن يعطيها مصروفاً ثابتاً أو مبلغاً مقطوعاً كسوة صيف وكسوة شتاء، وترى ماذا يقول ولا تنفعل بل تؤكد أن ذلك يشعرها بأنها زوجته.

وخلال ذلك طبعاً تعرفين أن راتب الزوجة لها، لكن لو أحبت تشتري من مالها للبيت قطعة أثاث أو شيئاً مفضلاً لها فلا مانع دون أن تتدخل في الشيء الأساسي مثل المقاضي الأساسية، لكن أنواع من المقاضي لا يحضرها هو وتحضرها هي، فالأمر بسيط وعادي.

ولو احتاج الزوجان للمشاركة المادية غالباً تواجه الموظفة مثل ذلك كأن يطلب منها المشاركة في شراء عقار طبعاً إن رغبت الزوجة ولا يجوز له إجبارها وليكن ذلك مكتوباً وليحرصان معاً أو تحرص الزوجة على ذلك، فالبعض للأسف غير حريص على تبرئة ذمته وربما يكتب ما اقترضه من الناس ولا يكتب ما أخذه من زوجته فالتسجيل من البداية في المحكمة أفضل وأصلح لهما مستقبلاً ولأسرتهم، ولا تقبل أن تدفع شيئاً إلا بالتوثيق حفظاً للحقوق وتطبيقاً لشرع الله الذي أمر بكتابة الحقوق.

وعليك بالدعاء فهو الملين للقلوب، والله الموفق خاصة أدعية القرآن والسنة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً، ربنا هب لنا من لَّدُنك ذرية طيبة، ربنا تقبل دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والاستخارة في كل أمر يواجهك، فمن استخار كان الله في طريقه، ومن كان الله في طريقه وفق، والله معك وصلى الله على محمد.

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