 «مدني الرياض» تطالب المواطنين الأخذ بأسباب السلامة أثناء الإجازة الدراسية | صحيفة تواصل الالكترونية

«مدني الرياض» تطالب المواطنين الأخذ بأسباب السلامة أثناء الإجازة الدراسية

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«مدني الرياض» تطالب المواطنين الأخذ بأسباب السلامة أثناء الإجازة الدراسية
الدفاع المدني (أرشيفية)

تواصل – واس:

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض، بالمواطنين والمقيمين الأخذ بأسباب السلامة أثناء الاستمتاع بإجازة منتصف العام الدراسي، سواء في المتنزهات العامة، أو المدن الترفيهية، أو الرحلات البرية.

وأكدت المديرية، أهمية إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة أثناء القيام بالرحلات البرية، واختيار المكان المناسب بعيداً عن المخاطر، ونصب الخيام بعيداً عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة والابتعاد عن الأماكن الخطرة، والحرص على إشعال النار بعيداً عن الخيام ومراعاة اتجاه الرياح، وعدم نقل موقد الحطب إلى الخيمة إلا بعد أن يتحول إلى جمر، وتهوية الخيمة للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، كما ينبغي التأكد من إطفاء النار قبل النوم وتوفير طفاية حريق مناسبة داخل الخيمة.

وأكد الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحماد، أنه من أهمية التقيد بوسائل السلامة والأخذ بالأسباب للوقاية من المخاطر في المنازل بتجنب التحميل الزائد للوصلات الكهربائية، وعدم ترك الأجهزة الإلكترونية وألعاب الفيديو موصلة بالكهرباء بشكل مستمر خاصة أثناء النوم، واستخدام وسائل التدفئة الحديثة الآمنة، وكذلك إتباع إرشادات وتعليمات السلامة في المدن الترفيهية والموضحة بكل لعبة، والتقيد بإرشادات المشغلين للألعاب لسلامة أبنائهم.

ودعـا الحمادي، إلى فصل الكهرباء عن الأجهزة غير الضرورية بالمنزل عند الرغبة في السفر، والحرص أثناء السفر على معرفة مخارج الطوارئ في مكان الإقامة وأرقام الاتصال عند حدوث حالة طارئة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، متمنيًا السلامة للجميع وقضاء إجازة سعيدة.

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