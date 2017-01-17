تقوده المملكة.. بدء مشروع البيانات الإحصائية الدولي الشهر المقبل

تواصل ـ الرياض:

أكملت الهيئة العامة للإحصاء، تحضيرات إطلاق أعمال مشروع بناء قواعد البيانات الإحصائية، بعد اختيار المملكة لقيادة تحالف دولي لإنشاء “بنك المعلومات الإحصائي”.

ويدعم “البنك” اتخاذ القرار عبر قاعدة بيانات موحّدة توفّر المعلومات بصيغة مناسبة ومقياس أمن عالٍ، فضلا عن الثقة بالمعلومة كونها من مصدر واحد.

وأعلن المتحدث الرسمي لـ”الهيئة” تيسير المفرج، الانتهاء من الدراسات الاستشارية ووضع التصاميم اللازمة للمشروع، وتقييم العروض الفنية للشركات المتقدمة للتنفيذ، كاشفاً عن تشكيل فرق عمل مشتركة تجمع الجهات الحكومية ذات العلاقة، معلناً بدء تنفيذ المرحلة الأولى فبراير المقبل.

وقال المفرج: إن مشروع نظام المعلومات الوطني يُعد مبادرة وطنية تبنتها “الهيئة”، تهدف إلى تقديم الخدمات والمنتجات الإحصائية بأساليب مبتكرة تتسم بالشمولية والآنية، وتوفّر الوقت والجهد لتكون بمتناول صنّاع القرار والمخططين، وفقاً لـ” الاقتصادية”.