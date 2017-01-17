 «التعليم» تعتمد لجنة لبناء مؤشرات أداء المعلمين | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعليم» تعتمد لجنة لبناء مؤشرات أداء المعلمين

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«التعليم» تعتمد لجنة لبناء مؤشرات أداء المعلمين

تواصل – الرياض:

اعتمدت وزارة التعليم، تكوين لجنة لبناء مؤشرات أداء المعلمين، تتولى وضع الإطار العام والتفصيلي لمؤشرات أداء المعلمين بشكل عام لكل تخصّص تدريسي بشكل خاص، مُحددةً نهاية أعمال اللجنة بنهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

ويرأس اللجنة غازي بن بهاج القثامي، وعضوية “محمد بن عبدالرحمن المشعف، عايض بن علي الشمراني، حسن بن أحمد مصلوف، طارق بن عويض السواط، خالد بن فهد البراك، عبدالله بن محمد الغامدي، عبدالرحمن بن صالح الفريح، سلطان بن غصاب المطيري، لطفي بن صالح المرضي محكما”، – وفقاً لـ”الجزيرة”-.

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