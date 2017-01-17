«تعليم حائل» توضح ملابسات «معلمة تكسر بخاطر طالبة»

تواصل – سعود الخالد:

ردّت الإدارة العامة لتعليم حائل، على ما أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بأنّ معلمة في المدرسة 17 كرّمت طالباتها باستثناء واحدة، ومقاطع صوتية للطالبة تشكي لوالدتها عدم تكريمها.

وأوضحت مدير عام الشؤون التعليمية فوزية الجنيدي، ومديرة تعليم شرق حائل حسناء الموكاء، ومشرفة الصفوف الأولية المشرفة التربوية رقية الضمادي، أنه أثناء الحفل الذي أقامته معلمة الفصل الثاني للطالبات اللائي اجتزن المهارات المطلوبة ولعدم اجتياز الطالبة للمهارات المطلوبة قامت المعلمة وبأسلوب تربوي بتكريم الطالبة المذكورة بهدية مماثلة لزميلاتها.

ويُظهر مقطع الفيديو المنتشر وجود صندوق الهدية أمام الطالبة وكانت شكوى الطالبة في المقاطع الصوتية تتمحوّر بشأن عدم منحها شهادة مثل بقية زميلاتها، وأنّ ذلك حدث فعلاً كونها في الأصل لم تجتاز المهارات المطلوبة لمنحها الشهادة ومنحت اشعار بإلحاقها في البرنامج العلاجي لمعالجة القصور في اجتياز المهارات المطلوبة موجود بصندوق الهدية الذي تم اهداءها مع زميلاتها.

وذكرن أنّ الطالبة تعاني ضُعفاً شديداً في التحصيل العلمي في مادة لغتي رغم وجودها بالصف الثاني الابتدائي، مما أسهم بعدم تجاوزها للمهارات المطلوبة وتمّ اكمال البرنامج العلاجي للطالبة غير المتقنة لمدة اسبوع اعتباراً من الاحد 17 / 4 /1438هـ لمحاولة اكسابها المهارات المطلوبة وفقا لتعليمات وزارة التعليم المنظمة لمعالجة وضع الطالبات غير المجتازات للمهارات المطلوبة قبل تقييمها بشكل نهائي ومع الأسف تغيّبت الطالبة عن الحضور طوال الأسبوع الجاري لمعالجة وضعها قبل إصدار النتيجة النهائية للفترة الثانية عبر نظام نور الوزاري الخاص بنتائج الطلاب والطالبات.

والتحقت الطالبة في الابتدائية 17 مطلع الفصل الدراسي الاول من هذا العام الدراسي 1437/1438هـ علماً بأنها اخفقت في مادتي العلوم والرياضيات نهاية الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الماضي 1436/1437هـ في الصف الاول ابتدائي في مدرستها السابقة، وبعد شهر من محاولات المعلمة لرفع مستواها العلمي صدر قرار من إدارة المدرسة بإلحاق الطالبة ببرنامج لصعوبات التعلم في المدرسة وتمّ طلب والدتها للحضور للمدرسة عدة مرات خلال الفصل الدراسي الجاري عبر خطاب رسمي من قبل إدارة المدرسة إلا أنها للأسف لم تستجيب لذلك، إضافة إلى أنه تمّ التواصل مع شقيقة والدة الطالبة التي تعمل إدارية في نفس المدرسة لاطلاعها على الضعف الشديد في مستوى الطالبة لمحاولة تدارك وضعها قبل نهاية الفصل الدراسي إلا أن ذلك لم يأتي بنتيجة إيجابية ويكشف سجل دفتر الواجبات الموجود في المدرسة عدم متابعة والدة الطالبة لها بعدم وجود توقيع لها على السجل خلال الفترة الماضية.

ونوّهن إلى الطالبة تبقى محور اهتمام منسوبات المدرسة والتي لم تألوا جهداً في تعزيز ثقتها بنفسها والحرص على تلقيها القدر الكافي من المهارات التي تمكنها من مواصلة حياتها بشكل متوازن علمياً ونفسياً.

وأكّدت إدارة تعليم حائل، حرصها على المضي قدماً في تكريس مبدأ الشفافية والوضوح وتقديم كافة ملابسات أي حادثة تقع أمام الرأي العام، معلنةً في الوقت ذاته تمسكها بحقها وحق منسوبيها النظامي والقانوني ضد كل ما يثار ضدهم بهدف التشهير والإساءة وإلحاق الضرر بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن لم يثبت شرعيته وقانونيته وفقاً لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.