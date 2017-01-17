الباحة.. ورشة عمل لـ«الاستثمار والتنمية» بمحافظة الحجرة

تواصل – سلطان السهمي:

عقدت محافظة الحجرة بمنطقة الباحة، بتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز – حفظه الله – ورشة عمل حول فرص الاستثمار بالمحافظة، برئاسة المحافظ الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، ومشاركة المستثمرين من رجال الأعمال بالمنطقة وخارجها.

تهدف الورشة لتحقيق التنمية في كافة المجالات، والعمل بروح الفريق الواحد، لدعم الجوانب الاستثمارية بالمنطقة، ورفع مستوى التنمية والأنشطة الاستثمارية كونها أهم روافد التنمية.

وتعتبر الحجرة وجهة سياحية في الربيع والشتاء، وتتوفر فيها الفرص الاستثمارية، فضلاً عن قربها من الطرق الساحلية؛ مما يتيح للمستثمرين تسويق منتجاتهم بشكل أفضل، ويعد موقعها الجغرافي استراتيجياً، باعتباره البوابة الغربية لمنطقة الباحة والرابط بينها ومنطقة مكة المكرمة.

كما تهدف الورشة إلى جذب المستثمرين؛ نظراً لتنوع فرص الاستثمار بالمحافظة والتي تشمل، الزراعية، والصناعية، والتجارية، والصحية، وتتوفر خدمات البنوك، والمصارف، ومجمعات الخدمة الشاملة.

شارك في حضور الورشة رئيس مجلس إدارة شركة الجهاز القابضة الشيخ سعيد العنقري، وعدد كبير من رجال الأعمال، وبحضور رئيس بلدية الحجرة علي عبدالرحمن آل محيا، ووجه محافظ الحجرة شكره وتقديره إلى الجميع على هذا التفاعل، وتمنى العمل على تحقيق التصورات والتوصيات التي خرجت بها الورشة على أرض الواقع.