تهامة عسير.. واحة الدفء والطبيعة الخلابة

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شكّل الموقع الاستراتيجي لتهامة منطقة عسير في جنوب المملكة العربية السعودية، عامل جذب سياحي للباحثين عن مناطق الدفء الرطبة؛ مما جعلها الوجهة الأولى للسياحة المحلية نظراً لموقعها الجغرافي الذي يقع بين جبال السروات الشاهقة وسواحل البحر الأحمر، متوسطة ثلاث مناطق إدارية هي، مكة المكرمة، وجازان، والباحة.

واكتسب الموقع الاستراتيجي لتهامة عسير، أهمية بالغة لدى السياح لتمتعها بمظاهر طبيعية خلابة كالأودية والشعاب، وتنوع سبل المعيشة، والأنشطة الاقتصادية التقليدية مثل: تربية النحل، بينما ينتشر على سهولها رعاة الإبل، والبقر، والغنم الذين يجدون فيها طعام البهائم من الكلأ والمرعى.

ويتميز مناخ تهامة في الصيف بارتفاع درجات الحرارة فيصل في معظم الأحيان إلى 45 درجة مئوية، بينما تميل الأجواء فيها إلى الاعتدال خلال فصل الشتاء لتصل إلى 20 درجة مئوية يصحبها ارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية بمعدل 75 % بسبب قربها من ساحل البحر الأحمر.

ويجد عشاق الرحلات البرية في تهامة عسير، مُتنفساً حقيقًيا لهم يقضون خلالها أمتع الأوقات مع الأصدقاء والأسرة في الإجازات الأسبوعية وسط الواحات التي ازدانت بجمال الطبيعة، واكتست مسطحاتها الخضراء بأبهى الحلل، بعيداً عن برودة الأجواء في أعالي الجبال الذي عادة ما يشتد مع حلول فصل الشتاء.

ويمارس الزوّار، العديد من الهوايات المختلفة والمتنوعة مثل: التخييم، والشواء في الهواء الطلق، وصيد الأسماك، والرحلات البحرية، إضافة إلى الاستمتاع بالمهرجانات السياحية المصاحبة في عدد من محافظات تهامة.

وعكفت محافظات محايل عسير، ورجال المع، وبارق، والمجاردة، والبرك والمراكز المحيطة بها بتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على تهيئة المواقع السياحية، وتزين الحدائق العامة والميادين والشواطئ وصيانتها، وإقامة المهرجانات وتنظيم الفعاليات المتنوعة التي تلبي احتياجات الزوار والسياح من داخل المنطقة وخارجها، وتصميم البرامج التي تستهدف العائلات والأفراد، وتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم وسط أجواء مفعمة بالأمن والاطمئنان.

ويستهوي زوار تهامة عسير الأسواق الشعبية التي تُعرض فيها مختلف البضائع التي تشتهر بها، مثل المأكولات الشعبية، والأسماك، والمشروبات الساخنة، والحلويات، والنباتات العطرية، ومنتجات أخرى مثل: الحبوب، العسل، السمن، السمسم، الفواكه، والخضراوات.

وأسهمت شبكات الطرق المنتشرة في انسيابية الحركة المرورية والانتقال بين محافظات السراة وتهامة بكل يسر وسهولة، كما سهلت العقبات العملاقة كعقبة شعار بطول (14.2) كلم، وعقبة ضلع (11.4) كلم، وعقبة سنان بطول (9.5) كلم التنقل في أوقات قياسية مختصرة مشقة السفر، وعناء الانتقال حيث لا يفصل المناطق الباردة عن الدافئة سوى بضع دقائق.

ويحرص زوار تهامة أثناء قضاء إجازاتهم الأسبوعية والمدرسية على ارتياد الشواطئ الساحرة في محافظة البرك ومراكز عمق وسعيدة الصوالحة والقحمة والحريضة، التي تتمتع بإطلالات بحرية رائعة، والاستمتاع برمالها الذهبية، وممارسة الهوايات البحرية في ركوب الأمواج والغوص والسباحة والصيد.