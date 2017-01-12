 الأحد المقبل.. بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول للمتوسطة والثانوية بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

الأحد المقبل.. بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول للمتوسطة والثانوية بالرياض

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الأحد المقبل.. بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول للمتوسطة والثانوية بالرياض
الدكتور عبدالله بن محمد المانع، مدير تعليم الرياض

تواصل ـ خالد العبدالرحمن:

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لاختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، البالغ عددهم ٤٦١٨٤١ طالباً وطالبة، والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل 17 / 4 / 1438هـ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنقطة الرياض، الدكتور عبدالله بن محمد المانع، أنه تم تزويد جميع المدارس بما تحتاج إليه من مستلزمات، وتكليف عدد من المشرفين والمشرفات التربويات للقيام بجولات ميدانية على المدارس، ورفع التقارير اليومية عنها، لضمان سير الاختبارات بيسر وسهولة.

وطالب المانع، أولياء أمور الطلاب والطالبات بهذه المناسبة، بتوفير جوّ مثالي لأبنائهم، وعدم تصوير الاختبارات كشبح يقلق هدوء منازلهم.

وقال مدير الإدارة ‘‘علينا ألا نكون أسرى لصورة ذهنية خاطئة جعلت قلق الاختبارات وضجيجها في كثير من الأسر يلتهم استقرارها النفسي، ويفسد الاستعداد المطلوب لها‘‘، حاثا الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد، سائلا الله أن تكون هذه الاختبارات فاتحة خير وبركة، وأن يجعلها انطلاقة نحو مستقبل واعد مشرق بإذن الله.

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