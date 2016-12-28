 «الجوازات» تطالب المقيمين وذويهم بتسجيل بصماتهم للاستفادة من خدماتها | صحيفة تواصل الالكترونية

«الجوازات» تطالب المقيمين وذويهم بتسجيل بصماتهم للاستفادة من خدماتها

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«الجوازات» تطالب المقيمين وذويهم بتسجيل بصماتهم للاستفادة من خدماتها

تواصل – الرياض:

دعت الإدارة العامة للجوازات جميع أصحاب العمل وأرباب الأسر، من المقيمين ومرافقيهم، ممن لم يسبق لهم التسجيل عن طريق البصمة، بتسجيل بصماتهم؛ لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم.

وأوضح نائب مدير عام الجوازات اللواء ضيف الله الحويفي، أن أصحاب العمل والمقيمين ومرافقيهم، لن يتمكنوا من إكمال إجراءاتهم والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، عبر إدارات الجوازات وخدمات الجوازات الإلكترونية والخدمات المقدمة عبر منافذ المملكة الدولية والخدمات الحكومية الأخرى٬ إلا بعد تسجيل خصائصهم الحيوية (البصمة) في النظام الآلي.

وأكد الحويفي، أن المديرية العامة للجوازات دعت المقيمين كافة في المملكة ممن لم يقوموا بتسجيل بصماتهم٬ لتسجيل “البصمة” لهم ولمرافقيهم ممن بلغ عمرهم ست سنوات فما فوق؛ ليتمكنوا من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدمة لهم.

وأشار اللواء الحويفي إلى أن المديرية العامة للجوازات، قامت بتجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، ووفرت لها جميع الاحتياجات من الأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة؛ لضمان إنهاء إجراءاتهم بدقة وسرعة، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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