استطلاع رأي: 75% من الباكستانيين وجهات نظرهم مؤيدة للمملكة

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قالت صحيفة ‘‘ذا نيوز‘‘ الباكستانية: ‘‘إن استطلاعا للرأي، أُجري في باكستان، كشف أن 75% من الباكستانيين يحملون وجهات نظر جيدة تجاه السعودية والصين‘‘.

وأشارت إلى أن الاستطلاع أُجري من قبل ‘‘جالوب باكستان‘‘ وأظهر، أن ثلاثة أرباع الباكستانيين، يحملون وجهات نظر مؤيدة للصين والسعودية، كما أن الأغلبية لديها وجهات نظر سلبية تجاه الولايات المتحدة والهند وأفغانستان وشعور محايد تجاه إيران وروسيا.

وذكرت، أن الاستطلاع أجرى على عينات في الأقاليم الباكستانية الأربعة، والتي شملت رجالا ونساء، وأظهرت النتائج على سبيل المثال أن 6% يعتبرون أمريكا جيدة جدا و12% يعتبرونها جيدة و21% يعتبرونها معتدلة و19% يعتبرونها سيئة و38% يرون أنها سيئة جدا.

كما أظهرت النتائج أن 49% يعتبرون، أن الصين جيدة جدا و25% يرونها جيدة و15% معتدلة و4% سيئة و3% سيئة جداً.

وبالنسبة لإيران 9% أنها جيدة جدا و29% جيدة و27% معتدلة و15% سيئة و14% سيئة جدا.

وأظهرت النتائج أن 46% يرون أن المملكة جيدة جدا و29% جيدة و12% معتدلة و7% سيئة و2% سيئة جدا.