«التعليم» تحدد حالات استثناء المعلمين من الملاحظة على اختبارات الثانوية

تواصل – الرياض:

قررت وزارة التعليم، استثناء المعلمين البالغة خدمتهم العملية 30 عاما من الملاحظة على لجان اختبارات المرحلة الثانوية.

وكشفت مصادر مطلعة وفقاً لـ”الوطن”، أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن توجه إدارات تعليمية إلى تكليف معلمي المرحلة الابتدائية للمشاركة في الملاحظة على لجان اختبارات المرحلة الثانوية التي تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الاستثناءات طالت معلمي المرحلة الابتدائية الذين يدرسون الصفوف الأولية، والمكلفين بالعمل في مدارس أخرى بقرارات “ندب” سد العجز، كحوافز لهم دون زملائهم الآخرين.

وأضافت المصادر، أن الخطوة تركز على رفع قادة المدارس أسماء المعلمين الذين تنطبق عليهم شروط الملاحظة على لجان الاختبارات لقائد المدرسة الثانوية المحددة له من مكتب التعليم، إضافة إلى أن تكليف المعلم بالملاحظة يتم بقرار رسمي يحرره قائد مدرسته، وفي حال رفض التكليف، فإن توقيعه في سجل دوام مدرسته الأساسية لا يعتد به.

وأكدت أن المعلمين الذين لديهم أعذار طبية تعيقهم عن تنفيذ التكليف والإشراف على لجان الاختبارات، يجب عليهم تقديمها رسمياً لقائد المدرسة للنظر بها، وفي حال اعتمادها وتصديقها، يتم تكليف معلم آخر مكانه وإبلاغه بالتكليف بخطاب رسمي، وفي حال غياب المعلم المكلف بالملاحظة عن قاعات الاختبارات، تتم معاملته كمعلم غائب إذا لم يسبق له تقديم عذر رسمي اعتمده مديره الأساسي ورفع ملاحظ نيابة عنه.

وأشارت المصادر إلى أن قرار ملاحظة معلمي المرحلة الابتدائية على لجان المدارس الثانوية، يرجع إلى الإدارات التعليمية ومكاتبها، وهي التي ترى مدى الحاجة لهم لمساندة زملائهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وأنه ليس من حق المعلم المكلف “الرفض” كون التكليف يأتي في ظل منظومة العمل المدرسي وأثناء أوقات عمل المدارس، شريطة ألا يؤثر ذلك التكليف على مناهج الطلاب وتقييمهم في المرحلة الابتدائية كونهم خاضعين للدراسة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.