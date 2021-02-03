الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد مهمة استمرت 10 أشهر.. حاملة الطائرات الأمريكية تغادر الشرق الأوسط

بعد مهمة استمرت 10 أشهر.. حاملة الطائرات الأمريكية تغادر الشرق الأوسط
0

تواصل – وكالات :

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن حاملة الطائرات “نيميتز” غادرة منطقة عملياتها في الشرق الأوسط، بعد ما يقترب من 10 أشهر من بقائها هناك.

وجاء إرسال الحاملة العملاقة إلى مياه الشرق الأوسط في نهاية فترة رئاسة دونالد ترامب، وسط تصاعد التوترات مع إيران الذي رفع التكهنات بإمكانية توجيه واشنطن ضربة عسكرية لطهران.

وأصدر المسؤول الإعلامي لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي، بيانا قال فيه: “حاملة الطائرات (نيميتز) غادرت بحر العرب والأسطول الخامس بعد نشرها لأكثر من 270 يوما وسط توترات مع إيران”.

وتابع أن حاملة الطائرات التي يعمل عليها حوالي 5 آلاف عسكري، هي “حاليا بين المحيطين الهندي والهادي”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قالت الاثنين، إن “نيميتز” تلقت الأوامر أخيرا بالعودة إلى قاعدتها على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

مواد ذات صلة

الصحة العالمية: الشرق الأوسط مهدد بموجة قاسية من «كورونا»

الصحة العالمية: الشرق الأوسط مهدد بموجة قاسية من «كورونا»

«الخطوط السعودية» توضح جدول تشغيل 33 وجهة للفئات المصرح لها بالسفر

«الخطوط السعودية» توضح جدول تشغيل 33 وجهة للفئات المصرح لها بالسفر

المملكة تحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر أسعار المستهلك

المملكة تحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر أسعار المستهلك

«أسوشيتد برس»: إيران تُشيد حاملة طائرات «وهمية»

«أسوشيتد برس»: إيران تُشيد حاملة طائرات «وهمية»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة