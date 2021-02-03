بعد مهمة استمرت 10 أشهر.. حاملة الطائرات الأمريكية تغادر الشرق الأوسط

تواصل – وكالات :

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن حاملة الطائرات “نيميتز” غادرة منطقة عملياتها في الشرق الأوسط، بعد ما يقترب من 10 أشهر من بقائها هناك.

وجاء إرسال الحاملة العملاقة إلى مياه الشرق الأوسط في نهاية فترة رئاسة دونالد ترامب، وسط تصاعد التوترات مع إيران الذي رفع التكهنات بإمكانية توجيه واشنطن ضربة عسكرية لطهران.

وأصدر المسؤول الإعلامي لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي، بيانا قال فيه: “حاملة الطائرات (نيميتز) غادرت بحر العرب والأسطول الخامس بعد نشرها لأكثر من 270 يوما وسط توترات مع إيران”.

وتابع أن حاملة الطائرات التي يعمل عليها حوالي 5 آلاف عسكري، هي “حاليا بين المحيطين الهندي والهادي”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قالت الاثنين، إن “نيميتز” تلقت الأوامر أخيرا بالعودة إلى قاعدتها على الساحل الغربي للولايات المتحدة.