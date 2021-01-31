صنعه ستيف جوبز منذ 45 عاماً.. عرض كمبيوتر آبل النادر للبيع بـ1.5 مليون دولار

تواصل – وكالات:

قال تقرير نشره موقع Gadgets Now اليوم الأحد، إن أحد التذكارات الثمينة المملوكة لمؤسس شركة Apple ستيف جوبز تم عرضها على الإنترنت للبيع وذلك مقابل 1.5 مليون دولار.

هذا التذكار عبارة عن كمبيوتر Apple-1 صنعه ستيف جوبز مع المؤسس المشارك للشركة ستيف وزنياك حيث تم عرضه على موقع eBay للبيع فيما تقول قائمة eBay، تعليقاً على السعر المرتفع للكمبيوتر إن هذه فرصة نادرة نظراً لأن العنصر المعروض هو واحد من بين 6 أجهزة فقط ذات حافظة خشبية لوحدة المعالجة المركزية ما زالت باقية إلى الآن.

وأوضح التقرير أن الحافظة الخشبية المستخدمة لوحدة المعالجة المركزية هي من نوع Byte Shop KOA، ومع كون هذا التذكار المعروض في أفضل حالة معروفة من بين التذكارات الأخرى كذلك فإن اللوحة محمية من الغبار والتآكل على مدى السنوات الماضية في تخزين خاص.

بالإضافة إلى ذلك فإن الكمبيوتر يعتبر جهازاً علمياً، مما يجعله أكثر ندرة لأنه صنع منذ حوالي 45 عاماً وذلك في عام 1976 في المقابل فقد نشر مالك الكمبيوتر تفاصيل إضافية عن الجهاز بقوله إن نظام تشغيل Apple-1 لهذا الجهاز يظهر أنه جاء في المرتبة 79 في سجل أجهزة Apple-1 الرسمي.

في المقابل قال التقرير إنه بجانب جهاز الكمبيوتر سيحصل أي شخص يشتري الجهاز على نسخ رقمية من أدلة التشغيل الأصلية وكل واجهة التشغيل حيث يشتمل نظام التشغيل الذي يأتي مع كمبيوتر Apple 1 على الأساسيات من اللغة والألعاب واختبارات الذاكرة المنخفضة والعالية وفيديو الذكرى الثلاثين والمزيد.

يذكر أن جوبز مع وزنياك قد صنعا أجهزة كمبيوتر Apple-1 في عام 1976 حيث كان أول منتج تبيعه الشركة للعملاء ثم صنع منه 200 وحدة قبل إيقاف إنتاجه في عام 1977 وقد كان سعره الأساسي في ذلك التوقيت 666.66 دولار.