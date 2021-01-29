الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إطلاق صافرات الإنذار غرب العاصمة الإيرانية لأسباب مجهولة

إطلاق صافرات الإنذار غرب العاصمة الإيرانية لأسباب مجهولة
0

تواصل- وكالات:

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة، بإطلاق صافرات الإنذار لسبب غامض غربي العاصمة طهران.

وتداول ناشطون إيرانيون مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق دوي صافرات الإنذار، معربين عن تخوفهم من وقوع حادث أمني جوي محتمل بالعاصمة، حيث أشار بعضهم إلى أن صافرات الإنذار تدوّي في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى منذ 32 عامًا دون تحديد الأسباب.

ولا توجد معلومات متاحة حتى الآن عن سبب سماع هذا الصوت، كما تداول ناشطون أنباء عن قطع الكهرباء في منطقة غرب طهران التي تضم مطار الخميني الدولي وهو المطار الرئيسي للعاصمة طهران.

 

مواد ذات صلة

عبر «التلفزيون الإيراني».. اتهام «حسن روحاني» بتعاطي المخدرات

عبر «التلفزيون الإيراني».. اتهام «حسن روحاني» بتعاطي المخدرات

«تويتر» يعلق حساباً تابعاً لـ«خامنئي»

«تويتر» يعلق حساباً تابعاً لـ«خامنئي»

وزير الخارجية: متفائلون بعلاقات متميزة مع واشنطن في عهد الرئيس «بايدن»

وزير الخارجية: متفائلون بعلاقات متميزة مع واشنطن في عهد الرئيس «بايدن»

فيديو صادم.. تلقين طائفي من ميليشيا الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها

فيديو صادم.. تلقين طائفي من ميليشيا الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>