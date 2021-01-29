إطلاق صافرات الإنذار غرب العاصمة الإيرانية لأسباب مجهولة

تواصل- وكالات:

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة، بإطلاق صافرات الإنذار لسبب غامض غربي العاصمة طهران.

وتداول ناشطون إيرانيون مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق دوي صافرات الإنذار، معربين عن تخوفهم من وقوع حادث أمني جوي محتمل بالعاصمة، حيث أشار بعضهم إلى أن صافرات الإنذار تدوّي في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى منذ 32 عامًا دون تحديد الأسباب.

ولا توجد معلومات متاحة حتى الآن عن سبب سماع هذا الصوت، كما تداول ناشطون أنباء عن قطع الكهرباء في منطقة غرب طهران التي تضم مطار الخميني الدولي وهو المطار الرئيسي للعاصمة طهران.