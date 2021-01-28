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الهيئة الملكية تحدد موعد إطلاق مترو الرياض رسمياً

الهيئة الملكية تحدد موعد إطلاق مترو الرياض رسمياً
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تواصل – فريق التحرير:

أكد فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن الهيئة تعتزم إطلاق مترو الرياض بشكل رسمي خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل جزئي بعد أن بدأت تشغله بشكل تجريبي.

وأوضح “الرشيد” أنه يتم حالياً العمل على دراسة توسيعه بعد أن شهدت العاصمة زيادة في مساحتها وعدد سكانها واستثماراتها.

وأشار إلى أن استراتيجية الرياض التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان تحتوي على نحو 100 مبادرة ومشروع، منوها بأن حجم الاستثمارات الحكومية المتمثلة في الهيئة الملكية وصندوق الاستثمارات والأذرع الاستثمارية بلغ 220 مليار دولار بما يعادل (825 مليار ريال)، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد إلى أن هناك نحو 20 شركة عالمية أعلنت نقل مقارها الرسمية إلى مدينة الرياض، إيمانا منهم بأنهم يعلمون أن اقتصاد الرياض هو الأكبر في المنطقة إضافة إلى أن الرياض تعد مستقبل الاستثمار.

وأفاد الرشيد بأن الرياض حاليا تحتل الاقتصاد رقم 40 على مستوى اقتصادات مدن العالم، كما يوجد فيها حاليا نحو 7.5 مليون نسمة، لذا تستهدف استراتيجية الرياض الوصول إلى رفع عدد السكان إلى نحو 15 أو 20 مليون نسمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.

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