«الأحوال المدنية» توضح الإجراء المتبع عند تلف الشريحة الممغنطة بـ«الهوية الوطنية»

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإجراء اللازم في حال تلف الشريحة المعدنية الممغنطة المدمجة في بطاقة الهوية الوطنية في ظل سريان صلاحيتها.

وأكدت الأحوال المدنية، أنه عند تلف الشريحة المعدنية الممغنطة المدمجة في بطاقة الهوية الوطنية، في ظل سريان صلاحيتها، يجب حجز موعد لإصدار “بدل تالف” للهوية الوطنية.

جاء ذلك رداً على استفسار مغرد تساءل عن الإجراءات النظامية في ما يخص بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، إذ أفاد بسقوط الشريحة الممغنطة.

جدير بالذكر أن إصدار بدل تالف لبطاقة الأحوال يتطلب حضور المستفيد، ويتم احتساب غرامة 100 ريال عند إصدار بدل تالف للمرة الثانية .