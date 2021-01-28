ضبط 55 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم 12 طناً من الحطب المعد للبيع بالرياض

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تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط (55) مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من (12) طنا من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض.

كما تمكنت من القبض على (9) مخالفين للتعليمات التي تمنع نقل الرمال وتجريف التربة من خلال استخدام 12 شاحنة ومعدة ثقيلة.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة لجهة الاختصاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.