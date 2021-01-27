وزير المالية: فرص الاستثمار في المملكة هائلة.. ورؤية 2030 اجتازت جائحة كورونا (فيديو)

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أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن فرص الاستثمار في المملكة هائلة، بعضها في الصناعات التقليدية وبعضها في صناعات نركز عليها الآن مثل التغير المناخي، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي).

وقال وزير المالية إن رؤية المملكة 2030 اجتازت اختبار جائحة كورونا، فقد كان “للإصلاحات وللتشريعات وللاستثمارات الحكومية، ولمستهدفات الرؤية، أثر واضح في مساعدة الاقتصاد على التعامل مع الظروف المفاجئة”.

وتابع “نركز الآن على بعض الفرص مثل الطاقة المتجددة وهناك فرص كبيرة في المملكةبعضها في الصناعات التقليدية”.

وأضاف أنه كانت لدى المملكة ومن خلال الرؤية، “مستهدفات واضحة وكانت رحلة عصيبة في 4 أو 5 سنوات ماضية لكنها حققت نتائجها المرجوة، ثم كان لدينا جائحة كورونا التي اختبرت مدى قوة ونجاح، الخطط والإصلاحات”.