وزير الاستثمار: المملكة أثبتت قدرتها خلال جائحة كورونا وكسبت ثقة المستثمرين

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أكد خالد الفالح وزير الاستثمار، اليوم الأربعاء، أن الاستثمار الأجنبي في المملكة حقق زيادة خلال عام 2020 أكثر من 2019 .

وأضاف “الفالح” خلال الجلسة الثانية لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة أثبتت قدرتها خلال جائحة كورونا وكسبت ثقة المستثمرين.

وتابع وزير الاستثمار أن العالم يواجه تحديات كبيرة وتغيرات في مفهوم الاقتصاد، وجائحة كورونا أظهرت قدرات الدول في إدارة الأزمات والمملكة أثبتت جدارتها وكسبت ثقة المستثمرين مشيرا إلى إعادة النظر في نصف التشريعات الموجودة والبالغ عددها 400 تشريع بهدف تحسين بيئة الاستثمار.

وتنعقد اليوم الأربعاء، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار “النهضة الاقتصادية الجديدة”، بمشاركة أكثر من 140 متحدثاً بارزاً.