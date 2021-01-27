البحرين تعلن اكتشاف سلالة متحورة من «كورونا» وتقرر التحول للتعليم عن بُعد

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء ، أنها رصدت سلالة متحورة من الفيروس، دون ذكر نوعها.

وقررت البحرين، إيقاف الخدمات الداخلية في المطاعم، وتحويل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى “التعلم عن بعد” لمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويسري قرار وقف الخدمات الداخلية في المطاعم، والتحول إلى “التعلم عن بعد” في البحرين، اعتبارا من الأحد المقبل.

وفي 16 ديسمبر الماضي، أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن لقاح فيروس كورونا المستجد، سيتاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد.