الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالصور.. شؤون الحرمين تشرف على أعمال صيانة ثوب الكعبة المشرفة

بالصور.. شؤون الحرمين تشرف على أعمال صيانة ثوب الكعبة المشرفة
0

تواصل- فريق التحرير:

أشرفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة وتثبيت أطرافه.

ويتحرى أعضاء الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي مع التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

ويأتي ذلك ضمن الأعمال الدورية التي تباشرها وحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة وفق برنامج ثابت للعمل به من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.

وحسب الخطة التشغيلية يتفقد فريق العمل الفني من الكوادر السعودية المتخصصة ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي حيث يقوم بأعمال الصيانة اللازمة والدورية التي تشمل إطار الحجر الأسود والركن اليماني.

مواد ذات صلة

«السديس» يدشن خدمة العربات الكهربائية الجديدة بالمسجد الحرام

«السديس» يدشن خدمة العربات الكهربائية الجديدة بالمسجد الحرام

«أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ».. تلاوة خاشعة للشيخ «السديس»

«أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ».. تلاوة خاشعة للشيخ «السديس»

السديس لـ «القيادات النسائية» بالرئاسة: استوصين بقاصدات المسجد الحرام خيراً

السديس لـ «القيادات النسائية» بالرئاسة: استوصين بقاصدات المسجد الحرام خيراً

«إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا».. تلاوة للشيخ «المعيقلي» من صلاة العشاء

«إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا».. تلاوة للشيخ «المعيقلي» من صلاة العشاء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>