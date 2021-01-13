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توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة وسماء غائمة بهذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة وسماء غائمة بهذه المناطق
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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