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«التأمينات» توضح مدة البقاء بالخارج التي توقف تعويض البطالة

«التأمينات» توضح مدة البقاء بالخارج التي توقف تعويض البطالة
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تواصل- الرياض:

أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إيقاف تعويض البطالة «ساند» إذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة 60 يوما متصلة أو منقطعة في العام. ويصرف التعويض في حال تم الفصل بصورة خارجة عن إرادة الموظف بواقع 60% من راتب أول 3 أشهر اشتراك، و50% عن الشهور الأخرى، وتبلغ مدة الاستفادة من التعويض 12 شهرًا منفصلة أو متصلة خلال عامين في كل مرة من مرات الاستحقاق.

ووفقاً لموقع المؤسسة، فإن النظام يقضى بإلزام صاحب العمل بالاشتراك عن العامل خلال فترة الإجازات، مشيرًا إلى تحويل تعويضات ساند في بداية كل شهر هجري على رقم الحساب المسجل.

وأشارت المؤسسة إلى اعتماد المسجلين آلياً في التأمينات خلال 24 ساعة بعد التسجيل عن طريق خدمات المؤسسة الإلكترونية.

وتابعت، أن حصة ساند في التأمينات تبلغ 2% يدفعها مناصفة العامل وصاحب العمل بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية للموظف السعودي المشترك في فرع المعاشات وتوفير مصدر دخل له خلال الفترة الانتقالية التي تقع بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

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